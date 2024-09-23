Три человека погибли в ДТП с участием электромобиля в Алматинской области
Сегодня, 08:44
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Сегодня, 08:44Сегодня, 08:44
116Фото: instagram.com/police_almobl
Дорожная авария в Енбекшиказахском районе унесла жизни троих людей. ДТП произошло на 36-м километре трассы Талгар-Есик, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в департаменте полиции, водитель Zeekr 001, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с Daewoo Matiz.
В результате ДТП двое пассажиров с Daewoo Matiz скончались на месте. Водитель, не приходя в сознание, скончался в реанимационном отделении районной больницы.
По факту дорожной аварии полицией возбуждено уголовное дело. Водитель Zeekr 001 взят под стражу.
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