Три человека погибли в ДТП с участием электромобиля в Алматинской области

Дорожная авария в Енбекшиказахском районе унесла жизни троих людей. ДТП произошло на 36-м километре трассы Талгар-Есик, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в департаменте полиции, водитель Zeekr 001, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с Daewoo Matiz.



В результате ДТП двое пассажиров с Daewoo Matiz скончались на месте. Водитель, не приходя в сознание, скончался в реанимационном отделении районной больницы.

По факту дорожной аварии полицией возбуждено уголовное дело. Водитель Zeekr 001 взят под стражу.