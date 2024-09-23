  • 23 Сентября, 09:33
  • BAIGENEWS

Три человека погибли в ДТП с участием электромобиля в Алматинской области

Сегодня, 08:44
АВТОР
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instagram.com/police_almobl Сегодня, 08:44
Сегодня, 08:44
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Фото: instagram.com/police_almobl

Дорожная авария в Енбекшиказахском районе унесла жизни троих людей. ДТП произошло на 36-м километре трассы Талгар-Есик, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в департаменте полиции, водитель Zeekr 001, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с Daewoo Matiz.

В результате ДТП двое пассажиров с Daewoo Matiz скончались на месте. Водитель, не приходя в сознание, скончался в реанимационном отделении районной больницы.

По факту дорожной аварии полицией возбуждено уголовное дело. Водитель Zeekr 001 взят под стражу. 

 
 
 
 
 
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Публикация от 🇰🇿 АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ ПОЛИЦИЯСЫ (@police_almobl)

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