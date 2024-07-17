  • 17 Июля, 12:08
  • BAIGENEWS

Три человека погибли в ДТП с автобусом в Карагандинской области

Сегодня, 10:30
АВТОР
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finance.ua Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30
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Фото: finance.ua

Утром 17 июля на автодороге Алматы-Екатеринбург произошло ДТП с участием автобуса и авто Chery Tiggo, передаёт BaigeNews со ссылкой на ДП Карагандинской области.

"В результате ДТП водитель автомашины Chery Tiggo и его двое пассажиров от полученных травм скончались на месте, еще три его пассажира и водитель автобуса доставлены в медицинское учреждение. На момент ДТП в салоне автобуса находился 51 человек", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы, проводится расследование.

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