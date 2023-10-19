  • 19 Октября, 12:59
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Три человека погибли в ДТП на трассе в Карагандинской области

Сегодня, 11:40
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Три человека погибли в ДТП на трассе в Карагандинской области Сегодня, 11:40
Сегодня, 11:40
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Минувшей ночью три человека погибли в ДТП на автодороге Караганда – Балхаш, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

19 октября около 2.00 в Шетском районе Карагандинской области на автодороге Караганда – Балхаш в 10 километрах от села Акжал произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля Chevrolet Cobalt, двигаясь со стороны Караганды в сторону Балхаша, уснул за рулём и выехал на полосу встречного движения. Машина врезалась в грузовой автомобиль Mercedes-Benz Actros, за рулём которого был 47-летний мужчина.

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Chevrolet Cobalt и двое пассажиров, находившихся в салоне данного транспортного средства, от полученных травм скончались на месте", – сообщил начальник отделения местной полицейской службы отдела полиции Шетского района ДП Карагандинской области Куаныш Кажкеров.

По данному факту ведётся досудебное расследование по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса РК. Назначены соответствующие экспертизы.

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