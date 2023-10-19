Три человека погибли в ДТП на трассе в Карагандинской области
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Минувшей ночью три человека погибли в ДТП на автодороге Караганда – Балхаш, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
19 октября около 2.00 в Шетском районе Карагандинской области на автодороге Караганда – Балхаш в 10 километрах от села Акжал произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля Chevrolet Cobalt, двигаясь со стороны Караганды в сторону Балхаша, уснул за рулём и выехал на полосу встречного движения. Машина врезалась в грузовой автомобиль Mercedes-Benz Actros, за рулём которого был 47-летний мужчина.
"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Chevrolet Cobalt и двое пассажиров, находившихся в салоне данного транспортного средства, от полученных травм скончались на месте", – сообщил начальник отделения местной полицейской службы отдела полиции Шетского района ДП Карагандинской области Куаныш Кажкеров.
По данному факту ведётся досудебное расследование по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса РК. Назначены соответствующие экспертизы.
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