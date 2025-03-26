  • 26 Марта, 17:15
  • BAIGENEWS

Три человека погибли в ДТП на трассе в Атырауской области с участием автобуса

Трагедия произошла на трассе Актобе-Атырау-Астрахань.

Сегодня, 16:05
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 16:05
Сегодня, 16:05
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Фото: pxhere.com

Как сообщили в Департаменте полиции Атырауской области, 26 марта примерно в 07:30 на 575-м километре трассы Актобе-Атырау-Астрахань произошло дорожно-транспортное происшествие между автобусом Toyota Coaster и автомобилем Lada Vesta, передаёт BaigeNews.kz.

В результате на месте происшествия погибли 3 человека, 2 человека с различными телесными повреждениями доставлены в областную больницу.

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