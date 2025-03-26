Как сообщили в Департаменте полиции Атырауской области, 26 марта примерно в 07:30 на 575-м километре трассы Актобе-Атырау-Астрахань произошло дорожно-транспортное происшествие между автобусом Toyota Coaster и автомобилем Lada Vesta, передаёт BaigeNews.kz.

В результате на месте происшествия погибли 3 человека, 2 человека с различными телесными повреждениями доставлены в областную больницу.