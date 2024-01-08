Три человека погибли в ДТП на трассе Уральск-Атырау
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Три человека погибли и восем пострадали в дорожной аварии на трассе в ЗКО 7 января, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции региона.
ДТП произошло в 13.10 на 62-м километре автодороги республиканского значения Уральск-Атырау. При повороте водитель автомобиля марки Chevrolet Nexia потерял управление и выехал на полосу встречного движения. Его авто столкнулось с движущейся по "встречке" машиной.
"В ДТП погибли три человека, восемь получили травмы. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. По данному факту начато досудебное расследование", — рассказал начальник управления административной полиции ДП ЗКО Александр Плешаков.
В тот же день в 16.30 в ДТП на трассе погиб ещё один водитель.
"Совершая обгон грузового транспорта, он выехал на полосу встречного движения, предварительно не убедивишись, что она свободна для обгона и столкнулся с другим автомобилем. Водитель погиб на месте, четыре человека пострадали", — отметили в полиции.
По информации ДП ЗКО, только за первую неделю года на дорогах области погибли семь человек. Поэтому полицейские просят водителей соблюдать следующие меры предосторожности.
"При движении в сложных погодных и метеорологических условиях выбирать скоростной режим, который позволит не терять сцепление шин с дорогой и обеспечит возможность остановиться при возникновении опасностей для движения. Помните, чем выше скорость движения, тем ниже коэффицент сцепления шин с дорогой, и, как следствие риск потерять управление автомашиной увеличивается в несколько раз", — сказал Александр Плешаков.
Он уточнил, что в предстоящие дни синоптики прогнозируют понижение температуры в ЗКО до −28 градусов. В полиции просят водителей воздержаться от выезда за пределы населённых пунктов без крайней необходимости, особенно тех водителей, чей транспорт работает на дизельном топливе.
Если вы всё-таки выехали в дорогу, нужно взять с собой тёплую одежду, еду, буксир и иметь достаточное количество топлива.
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