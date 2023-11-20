Три человека погибли в аварии на трассе Актобе-Оренбург

ДТП со смертельным исходом произошло близ посёлка Мартук Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в полиции, ДТП с участием автомобилей Audi, Lexus и Subaru forester произошло на 73 км трассы Актобе - Оренбург вблизи поселка Мартук.

"На месте происшествия погибли водители Lexus и Subaru, пассажир Subaru. Пассажир Lexus госпитализирован в районную больницу", - говорится в сообщении.

Проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК.