Три человека погибли при столкновении авто с локомотивом в Акмолинской области
Сегодня, 07:20
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 07:20Сегодня, 07:20
135Фото: Instagram / step_notsleep
Три человека погибли при столкновении автомобиля с локомотивом на железнодорожном переезде в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz.
По данным областного департамента полиции, 31 октября около 22:30 водитель автомашины марки Audi, следуя по трассе Степногорск - Заводской, на однопутном железнодорожном переезде допустил столкновение с локомотивом с тремя пустыми цистернами.
На месте происшествия погиб водитель автомашины, два пассажира скончались в больнице, ещё трое пассажиров с различными травмами доставлены в больницу Степногорска.
Начато досудебное расследование, устанавливаются обстоятельства и причины аварии, проводятся необходимые следственные действия.
Самое читаемое
- ЕС начал судебный процесс против китайского маркетплейса Temu
- Ремонт дорог в Восточном Казахстане: успеют ли подрядчики сдать свои объекты в срок
- Сабина Алтынбекова подписала контракт с новой командой
- Четыре человека погибли в ДТП на трассе Костанай – Астана
- Красота - страшная сила: чем может обернуться гонка за вечной привлекательностью