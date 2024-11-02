Три человека погибли при столкновении авто с локомотивом в Акмолинской области

Три человека погибли при столкновении автомобиля с локомотивом на железнодорожном переезде в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz.

По данным областного департамента полиции, 31 октября около 22:30 водитель автомашины марки Audi, следуя по трассе Степногорск - Заводской, на однопутном железнодорожном переезде допустил столкновение с локомотивом с тремя пустыми цистернами.

На месте происшествия погиб водитель автомашины, два пассажира скончались в больнице, ещё трое пассажиров с различными травмами доставлены в больницу Степногорска.

Начато досудебное расследование, устанавливаются обстоятельства и причины аварии, проводятся необходимые следственные действия.