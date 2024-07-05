Три человека погибли от отравления канализационным газом в Арыси
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5 июля 2024 года, в г. Арысь при выполнении работ по обслуживанию и очистке системы канализации на территории воинской части из-за отравления канализационным газом погибли три человека, в числе которых, двое гражданских лиц и один военнослужащий по контракту, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Происшествие имело место во время спасения рабочего Шымкентской районной эксплуатационной части, который при проведении работ по неосторожности упал в колодец.
Прибывшие к нему на помощь двое рабочих и двое военнослужащих по контракту из-за ухудшения состояния также не смогли выбраться на поверхность.
В результате трое человек погибли на месте. Еще один рабочий и военнослужащий по контракту находятся в больнице г. Арысь. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое", - говорится в сообщении.
Руководство Министерства обороны и личный состав Вооруженных сил выражают искренние соболезнования родным и близким погибших. Их семьям будет оказана вся необходимая помощь.
По данному факту Шымкентским отделом Военно-следственного управления МВД РК начато досудебное расследование по ст. 156 ч. 4 Уголовного кодекса РК (нарушение правил охраны труда).
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