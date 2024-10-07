Три человека погибли и 16 получили ранения в ДТП в Павлодарской области

В дорожных авариях в Павлодарской области скончались двое взрослых и двухлетний ребёнок. Ещё 16 человек травмированы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Две аварии произошли на загородных трассах.

Первое крупное ДТП произошло вечером 4 октября на трассе Павлодар – Семей в 11 километрах от села Шарбакты.

"39-летний мужчина скончался до приезда медиков. Ещё одна пострадавшая – 60-летняя женщина – скончалась после госпитализации в приёмном покое. Остальные шесть человек – мужчины 30, 35, 43 и 61 года и женщины 31 и 65 лет – с различными травмами доставлены в центральную районную больницу Аккулы", – сообщили в пресс-службе Павлодарской областной станции скорой медпомощи.

Другое крупное дорожное происшествие случилось 5 октября на трассе между сёлами Шалдай и Чигириновка в Щербактинском районе. Там водитель машины съехал в кювет, в результате чего пострадали девять человек, в том числе пятеро детей.

По данным медиков, на месте аварии погиб двухлетний мальчик. Четверых детей в возрасте от 1 до 5 лет доставили в Щербактинскую районную больницу. Также скорая помощь госпитализировала двух женщин, 1999 и 1970 годов рождения. В Шарбакты попутным транспортом были доставлены пострадавшие 60-летний мужчина и 31-летняя женщина.