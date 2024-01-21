Три человека оказались зажатыми в автомобиле из-за ДТП в Алматинской области

Спасатели республиканского оперативно-спасательного отряда извлекли трёх человек из легкового автомобиля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.



Утром 21 января в Алматинской области между поселками Улан и Жамбыл произошло ДТП с участием двух автомобилей. В одном из них оказались зажаты три человека. На помощь выехали пятеро спасателей РОСО.

Спасателям удалось вытащить трёх пострадавших при помощи гидравлического аварийно-спасательного оборудования.

Людей передали сотрудникам скорой помощи.