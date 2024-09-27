Три человеческих скелета нашли рабочие в Балхаше
Сегодня, 03:35
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Сегодня, 03:35Сегодня, 03:35
75Фото: скриншот видео
Три человеческих скелета нашли в Балхаше во время ремонта труб, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Патриот".
Рабочий, который нашёл первый скелет, сразу позвонил в полицию. В ходе дальнейшего осмотра места происшествия были обнаружены ещё два скелета.
"По предварительным выводам экспертов, три человеческих тела пролежали в трубе несколько лет", – рассказал руководитель отдела полиции Балхаша Айткен Кадрин.
Полиция Балхаша изучает розыскные дела по всем без вести пропавшим за последние несколько лет.