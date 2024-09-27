Три человеческих скелета нашли рабочие в Балхаше

Три человеческих скелета нашли в Балхаше во время ремонта труб, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Патриот".

Рабочий, который нашёл первый скелет, сразу позвонил в полицию. В ходе дальнейшего осмотра места происшествия были обнаружены ещё два скелета.

"По предварительным выводам экспертов, три человеческих тела пролежали в трубе несколько лет", – рассказал руководитель отдела полиции Балхаша Айткен Кадрин.

Полиция Балхаша изучает розыскные дела по всем без вести пропавшим за последние несколько лет.