Три боксёра из Казахстана завоевали "бронзу" Кубка Евразии

Три представителя команды Казахстана по боксу стали бронзовыми призерами Кубка Евразии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

На третью ступень пьедестала поднялись Санжарали Бегалиев, Дамир Синеев и Аслан Елдибайулы.

Соперниками по полуфиналу стали два россиянина и один спортсмен из Монголии.