Три боксёра из Казахстана завоевали "бронзу" Кубка Евразии
Сегодня, 14:25
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Сегодня, 14:25Сегодня, 14:25
108Фото: olympic.kz
Три представителя команды Казахстана по боксу стали бронзовыми призерами Кубка Евразии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
На третью ступень пьедестала поднялись Санжарали Бегалиев, Дамир Синеев и Аслан Елдибайулы.
Соперниками по полуфиналу стали два россиянина и один спортсмен из Монголии.
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