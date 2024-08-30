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Три боксёра из Казахстана завоевали "бронзу" Кубка Евразии

Сегодня, 14:25
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olympic.kz Сегодня, 14:25
Сегодня, 14:25
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Фото: olympic.kz

Три представителя команды Казахстана по боксу стали бронзовыми призерами Кубка Евразии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

На третью ступень пьедестала поднялись Санжарали Бегалиев, Дамир Синеев и Аслан Елдибайулы.

Соперниками по полуфиналу стали два россиянина и один спортсмен из Монголии.

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