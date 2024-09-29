  • 29 Сентября, 12:38
  • BAIGENEWS

Три автомобиля вспыхнули в двух областях Казахстана за минувшие сутки

Сегодня, 10:46
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МЧС РК Сегодня, 10:46
Сегодня, 10:46
134
Фото: МЧС РК

За прошедшие сутки казахстанские огнеборцы потушили три пожара на автотранспорте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Инциденты произошли в Актюбинской и Костанайской областях.

"Силами МЧС ликвидированы загорания двух легковых и одного грузового автомобиля. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

МЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности на автотранспорте.

Самое читаемое

Наверх