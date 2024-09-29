Три автомобиля вспыхнули в двух областях Казахстана за минувшие сутки
Сегодня, 10:46
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Сегодня, 10:46Сегодня, 10:46
134Фото: МЧС РК
За прошедшие сутки казахстанские огнеборцы потушили три пожара на автотранспорте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Инциденты произошли в Актюбинской и Костанайской областях.
"Силами МЧС ликвидированы загорания двух легковых и одного грузового автомобиля. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.
МЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности на автотранспорте.
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