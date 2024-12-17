Три автодороги открыли в одном из регионов Казахстана
Об этом проинформировали в нацкомпании "КазАвтоЖол".
Сегодня, 11:09
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Сегодня, 11:09Сегодня, 11:09
180Фото: pixabay.com
В Акмолинской области открыто движение не трёх автомобильных дорогах, передаёт BaigeNews.kz.
Это следующие дороги:
- участок автодороги Костанай - Аулиеколь - Сурган, км 232-260;
- участок автодороги Жаксы - Есиль - Бузулук, км 71-82;
- участок автодороги Жезказган - Петропавловск, км 536-553.
Напомним, ранее также сообщалось, в каких регионах Казахстана открыли движение.
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