  • 17 Декабря, 13:49
  • BAIGENEWS

Три автодороги открыли в одном из регионов Казахстана

Об этом проинформировали в нацкомпании "КазАвтоЖол".

Сегодня, 11:09
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 11:09
Сегодня, 11:09
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Фото: pixabay.com

В Акмолинской области открыто движение не трёх автомобильных дорогах, передаёт BaigeNews.kz.

Это следующие дороги:

  • участок автодороги Костанай - Аулиеколь - Сурган, км 232-260;
  • участок автодороги Жаксы - Есиль - Бузулук, км 71-82;
  • участок автодороги Жезказган - Петропавловск, км 536-553.

Напомним, ранее также сообщалось, в каких регионах Казахстана открыли движение.

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