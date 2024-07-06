Три автобусных маршрута изменят схемы движения в Астане

В ТОО "City Transportation Systems" сообщили об изменениях в схеме движения нескольких автобусных маршрутов в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

"До завершения ремонтных работ временно изменены схемы движения маршрутов №№18, 37, 42", - сказано в сообщении компании.