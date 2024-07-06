Три автобусных маршрута изменят схемы движения в Астане
Сегодня, 07:30
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Сегодня, 07:30Сегодня, 07:30
103Фото: CTS
В ТОО "City Transportation Systems" сообщили об изменениях в схеме движения нескольких автобусных маршрутов в Астане, передаёт BaigeNews.kz.
"До завершения ремонтных работ временно изменены схемы движения маршрутов №№18, 37, 42", - сказано в сообщении компании.
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