Три авто с людьми застряли в болотистой местности в Атырауской области
Сегодня, 14:05
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Сегодня, 14:05Сегодня, 14:05
120Фото: gov.kz
В Атырауской области спасли 15 человек, в том числе 8 детей, застрявших в болотистой местности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.
Три автомобиля, направлявшиеся из одной из зимовок Исатайского района Атырауской области в сторону села Тущикудук, застряли в болотистой местности и не смогли самостоятельно выбраться.
Люди были найдены на расстоянии 20 км от села Тущыкудук.
Спасатели спасли 15 человек, в том числе 8 детей и эвакуировали в село Тущыкудук. Спасенные люди не нуждались в медицинской помощи.
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