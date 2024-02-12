Три авто с людьми застряли в болотистой местности в Атырауской области

В Атырауской области спасли 15 человек, в том числе 8 детей, застрявших в болотистой местности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.

Три автомобиля, направлявшиеся из одной из зимовок Исатайского района Атырауской области в сторону села Тущикудук, застряли в болотистой местности и не смогли самостоятельно выбраться.

Люди были найдены на расстоянии 20 км от села Тущыкудук.

Спасатели спасли 15 человек, в том числе 8 детей и эвакуировали в село Тущыкудук. Спасенные люди не нуждались в медицинской помощи.