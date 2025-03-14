  • 14 Марта, 21:45
  • BAIGENEWS

Три АЭС. Нейросети. Забота о детях. Главные инициативы Президента на Нацкурултае

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Сегодня, 21:10
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Акорда Сегодня, 21:10
Сегодня, 21:10
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Фото: Акорда

Искусственный интеллект. Ядерная энергетика. Логистика. Образовательные и культурные программы. Эти и многие другие темы стали главными на IV заседании Национального Курултая с участием Президента страны. Оно состоялось в Бурабае. Глава государства Касым-Жомарт Токаев озвучил целый ряд задач, направленных на стабильное и уверенное развитие Казахстана в ближайшие годы. Съемочная группа Baigenews.kz выслушала Президента, собрав его главные инициативы и предложения в один материал. 

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