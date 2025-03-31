Новый проект поправок в сфере ядерной безопасности рассмотрят депутаты. Их концепцию делегация мажилисменов во главе с Председателем Палаты Ерланом Кошановым обсудила с учеными из Института ядерной физики в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

В Казахстане будет разработан проект нового закона об обращении с радиоактивными отходами, в рамках которого предполагается ряд поправок в сфере ядерной безопасности. В этой связи депутаты Мажилиса посетили в Алматы Институт ядерной физики, чтобы ознакомиться с современными казахстанскими наработками по использованию мирного атома и обсудить с учеными подходы к разработке законопроекта.

Как заявил Ерлан Кошанов, новые законодательные нормы должны обеспечить создание в стране максимально благоприятных условий для строительства АЭС и развития атомной отрасли с учетом международных требований МАГАТЭ. Спикер Мажилиса напомнил, что на всенародном референдуме народ Казахстана абсолютным большинством поддержал историческое решение о строительстве АЭС, и сегодня это стало общестрановой идеей, которая объединяет прогрессивную часть общества.

"Во время проведения референдума по АЭС главным вопросом, который волновал людей, была безопасность атомной станции. Поэтому назрела необходимость законодательно урегулировать эту сферу в соответствии с лучшими международными стандартами. Депутаты разработали поправки, которые будут рассмотрены в Мажилисе публично с привлечением общественности и учетом мнений всех заинтересованных сторон. Новый законопроект должен снять все фобии в обществе и ответить на все запросы казахстанцев", – сказал Ерлан Кошанов.

В ходе разговора с работниками института был озвучен ряд предложений по подготовке кадров для АЭС, переработке ядерных отходов, внедрению новых стандартов к продукции ядерной индустрии и созданию других условий для максимально полной работы атомной отрасли на экономику страны с учетом лучших зарубежных практик.

"На недавнем заседании Национального Курултая Президент подчеркнул, что мы должны подойти к развитию энергетики вдумчиво, комплексно, с учетом дальней перспективы. Глава государства заявил о необходимости строительства трёх атомных станций. Они должны стать основой нового ядерного кластера, который сможет обеспечить энергетическую независимость Казахстана на десятилетия вперед", – подчеркнул Спикер Мажилиса.

Депутаты ознакомились с исследовательским реактором ВВР-К, который представляет из себя уменьшенную копию будущей АЭС. Генеральный директор ИЯФ доктор физико-математических наук, академик КазНАЕН Саябек Сахиев рассказал, что в институте уже имеется база для практической подготовки кадров с высшим образованием. Это 23 научно-исследовательских лаборатории и 3 научно-технических центра с современным аналитическим и испытательным оборудованием, в которых сегодня работает порядка 700 человек. В институте действует три учебных центра, открытых при поддержке МАГАТЭ и Министерства энергетики США: по радиационной безопасности, по неразрушающим методам контроля, по ядерной и физической безопасности, которые подготовили более 4500 специалистов для атомной отрасли Казахстана. На реакторе проводятся исследования в области нейтронной физики, радиационной физики твердого тела.

В ходе разговора с сотрудниками ИЯФ Ерлан Кошанов также отметил особую роль научного учреждения в реализации проекта по строительству АЭС. Он подчеркнул, что институт является наглядным доказательством того, что в Казахстане есть опыт и компетенции для работы с мирным атомом на благо страны в соответствии с лучшими мировыми стандартами МАГАТЭ. Кроме того, он подчеркнул, что ИЯФ является научной базой и кузницей кадров для будущего строительства АЭС.

Гостей также ознакомили с комплексом производства радиофармпрепаратов, где действует единственная в Казахстане установка Cyclone-30. Комплекс производит широкий спектр радиоизотопов медицинского и промышленного назначения, которые применяются для диагностики заболеваний сердца и раковых заболеваний, экспортируются в Германию, США, Францию и Россию.