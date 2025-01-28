В 2025 году Казахстан продолжает активно развивать транспортно-логистическую инфраструктуру, направленную на укрепление транзитного потенциала страны. Об этом на расширенном заседании Правительства заявил премьер-министр Олжас Бектенов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"В текущем году стартует строительство трёх аэропортов для раскрытия туристического потенциала Катон-Карагая, Зайсана и Кендерли", - сказал Бектенов.

Помимо этого, в 2025 году будет завершено строительство железных дорог "Достык-Мойынты" и обводная города Алматы. Продолжится строительство железных дорог "Дарбаза-Мактаарал" и "Бахты-Аягоз".

Также премьер анонсировал прокладку новой железнодорожной линии "Мойынты-Кызылжар".

Среди новых проектов - строительство вторых путей участка "Алтынколь-Жетыген".

Прорабатывается проект создания аэрохаба в Актау. В текущем году начнется строительство оптоволоконной линии связи по дну Каспийского моря.

Напомним, в Астане под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева началось расширенное заседание правительства. Касым-Жомарт Токаев, открывая заседание, отметил, что об эффективности Правительства и акимов выводы будут сделаны по результатам развития экономики.