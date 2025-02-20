Недавний вопиющий случай, когда в лифте столичного жилого комплекса 14-летний психически больной подросток напал на пятилетнего малыша и изрезал ему лицо ножом, заставил задуматься каждого казахстанца. Всех волнует один вопрос: кто виноват в случившемся? Родители, которые не занимались лечением опасного для общества сына? Психиатрические службы, которые не обеспечили ему реабилитацию? Система, которая нуждается в законодательных изменениях? Корреспондент BaigeNews.kz пыталась разобраться в ситуации и получить ответы на эти вопросы.

На данный момент известно, что мать подростка, который стоит на учёте, привлекли к ответственности по статье 127 КоАП РК за ненадлежащее воспитание и отсутствие должной заботы о сыне. Максимальный штраф по этому нарушению – 20 МРП (78 640 тенге). Расследование всё ещё продолжается. Подростка изолировали на месяц. О постоянной изоляции юноши пока речь не идёт.

Вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев заявил, что у специалистов, наблюдающих и лечащих подростка, нет оснований считать его опасным.

Он дал понять, что если бы родители этого мальчика вовремя давали ему лекарства, этого нападения не случилось бы.

"В конкретном случае было доказано, что систематический непрерывный приём лекарственных препаратов даёт стабильную продолжительную ремиссию. Это способствует социализации пациентов, имеющих психические заболевания. Здесь мы должны разделять ответственность с опекунами, в том числе с родителями. Они должны понимать, и в конкретном случае при выписке пациента были даны все необходимые разъяснения о необходимости соблюдения режима лекарственной терапии. Соблюдение медикаментозной терапии у данных пациентов – эта ответственность большей частью на опекунах", – сказал вице-министр на расширенном заседании Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса РК.

Говоря в целом о проблемах психиатрической службы, Ержан Нурлыбаев заявил, что модель оказания медицинской помощи пациентам с психическими заболеваниями в Казахстане не соответствует тем вызовам, которые сегодня есть.

Так, буквально 3-4 месяца назад Минздрав начал работать над модернизацией службы психического здоровья.

"Сейчас проработан вопрос о том, чтобы повсеместно в поликлиниках открывать первичные центры психического здоровья. То есть мы со стационаров выдвигаемся в первичное звено. Это поможет нам активнее отрабатывать с группами риска. Такие пациенты нуждаются в нашем динамическом и активном наблюдении", – сказал Нурлыбаев.

За реформу психиатрической службы взялись и депутаты Мажилиса. Партия "AMANAT" уже разрабатывает законопроект "О психологической помощи". Эту работу координирует в партии академик Национальной академии наук Зарема Шаукенова.

"Рабочая группа изучила законодательную базу разных стран. Вопросов к теме психологии на сегодня много. В целом регулятивные меры необходимы. Проект закона в разработке. Есть предложение в ближайшее время направить в госорганы для работы над ним в рамках их компетенции", – сказала на расширенном заседании Комитета по социально-культурному развитию депутат Айна Мусралимова.

Закон будет решать такие проблемы сферы, как отсутствие прозрачности в лечении, недостаток кадров, высокий уровень стигматизации, разрозненность образовательных программ.

Эксперты ожидают, что закон будет помогать и содействовать процессу развития качественной психологической помощи, а не мешать ему. Квалифицированные научно обоснованные процессы должны сохраниться и развиваться. Закон призван упорядочить систему психологической деятельности, психологической помощи.

В законе будут уточнены квалификационные характеристики специалистов, оказывающих психологическую помощь, предъявлены требования к профильным и многопрофильным вузам, кафедрам, ведущим подготовку специалистов-психологов с различным профилем.

Ожидается, что будут предъявлены требования к профессиональной подготовке психологов.

Предполагается, что благодаря этому новшеству граждане будут знать о стандартах качества психологической помощи и научатся отличать высококвалифицированных специалистов, которые регистрируются в реестре.

Также эксперты предлагают рассмотреть вопрос о включении психологической помощи в ОСМС, как это практикуется в развитых странах, например, в Австрии, Германии и США.

Специалистов не хватает

По стандарту один врач-психиатр должен обслуживать 20 тысяч человек, а один специалист, который работает с детьми (будь то врач-психиатр, нарколог, психотерапевт, психолог или социальный работник), – 60 тысяч человек. Сейчас по всей республике занято 202 ставки. Это 163 физических лица. При этом по расчетам не хватает 368 специалистов: нужно еще 83 врача-психиатра, 69 детских психиатров, 81 психотерапевта, 60 психологов и 75 социальных работников.

Депутат Мажилиса Айна Мусралимова не верит этим подсчетам и считает их слишком оптимистичными.

"Мне кажется, что эти цифры очень заниженные!", – утверждает она.

Генеральный директор Республиканского научно-практического центра психического здоровья Алтынай Ескалиева на заседании Комитета отметила, что на сегодняшний день обеспеченность врачами-психиатрами составляет 88 процентов, детскими психиатрами – 91,4% и средними медицинскими работниками – 95 процентов.

"У нас все медицинские вузы имеют резидентуры врачей психиатров. Они представлены в каждом регионе. На сегодня вместе с вузами мы рассматриваем процессы внесения дополнений в программы по резидентуре с тем, чтобы было внедрение новых методик диагностики", – сообщила она.

По данным Министерства науки и высшего образования Казахстана, подготовка психологов ведётся в 43 вузах по направлению "Социальные науки". В 2024-2025 учебном году по этому направлению обучается 17 882 человека, из которых 4 094 по госзаказу. При этом программы по психологии представлены всего в двух областях: в педагогических на 170 студентов и по социальной линии – около 90, то есть всего 260 студентов получают профильное образование.

Если сравнивать с медицинскими вузами, ситуация не радостная: выпуск резидентов по специальностям "Психиатрия взрослая, детская" составил всего 68 специалистов в 2024 году, 86 планируется в 2025 году и 101 – в 2026 году.

Качество подготовки психологов

Айна Мусралимова раскритиковала образовательную систему в сфере психологии. По её словам, она выглядит как набор разрозненных фрагментов без единой схемы.

"Нет четкого стандарта подготовки, а острая нехватка квалифицированных специалистов становится заметной уже сейчас. Университеты, кажется, работают вразнобой: отсутствуют площадки для практики, единая научная парадигма, а связь теории с реальной практикой оставляет желать лучшего", – сказала парламентарий.

В качестве примера она привела педагогическую психологию. Традиционно её ценностями считались мотивация к обучению, развитие навыков и памяти, а также сотрудничество с педагогами и родителями. Однако сегодня от педагога-психолога ожидают умения, связанные с клинической психологией, вроде выявления суицидальных мыслей. В итоге специалисты вынуждены выполнять функции, для которых они не готовились.

С этим мнением согласен профессор филиала Академии государственного управления при Президенте РК по ВКО, кандидат психологических наук Сергей Ковалёв. Он говорит, что современные вузы, с одной стороны, обладают академической свободой, но с другой – сохраняют традиционную систему подготовки специалистов, часто оторванных от реальной практики. Это мешает им быстро адаптироваться к актуальным запросам общества в сфере психологии.

"В результате одна из главных проблем – недостаточный уровень подготовки психологов, из-за чего они не всегда могут оказывать квалифицированную помощь детям и взрослым. Решить эту проблему поможет единый профессиональный стандарт для разных направлений психологии. Он задаст четкие требования к качеству образования, а также поможет сбалансировать академическую свободу вузов с реальными потребностями регионов", – предложил профессор.

Устаревшая инфраструктура

Ещё одна проблема – устаревшие здания психиатрических больниц. Многие учреждения были построены ещё в 1930 или 1960 годах, и не были модернизированы в соответствии с современными медицинскими стандартами. Это сказывается как на безопасности пациентов, так и на комфортности условий лечения.

По словам Алтынай Ескалиевой, на сегодняшний день более 47 процентов зданий требуют капитального ремонта. В регионах сейчас готовятся к капитальному ремонту. Некоторые из них рассматривают возможность строительства новых зданий.

Стигматизация в обществе

Разделение людей на "больных" и "здоровых" вызывает много проблем в обществе, особенно когда речь идёт о психических заболеваниях. Многие боятся обращаться за помощью, потому что они переживают, что их осудят или даже откажут в работе из-за диагноза.

Такая стигма существует не только по отношению к психическим расстройствам, но и к другим болезням, например, к онкологии и туберкулезу.

Гораздо сложнее признать, что у кого-то из близких есть психические проблемы. Часто родители не хотят признавать заболевания своих детей. Они могут скрывать диагноз и не отправлять ребенка на лечение, что только ухудшает его состояние.

Не всегда психически больные люди опасны для общества. Нередко, здоровый человек, ни на каком учете не стоящий, совершает ужасные преступления.

"Нужны программы по развитию психологической грамотности населения через СМИ, блоги, подкасты. Развитие онлайн-консультирования, мобильных приложений для психологической поддержки, внедрение искусственного интеллекта для диагностики психологического состояния", – сказала Айна Мусралимова.

Плохое межведомственное взаимодействие

По словам генерального директора Республиканского научно-практического центра психического здоровья Алтынай Ескалиевой, в Казахстане предпринимается большая работа по улучшению системы психического здоровья, но отсутствует эффективное межведомственное взаимодействие.

"Существенные ресурсы и программы имеются, но проблема заключается в отсутствии координации. Это мешает передать ребёнка из одной системы помощи в другую, когда возникает необходимость в долгосрочном сопровождении", – отметила она.

По словам Ескалиевой, все эти ресурсы должны сопровождать человека на протяжении всей жизни. Ведь не бывает такого, чтобы диагноз в одночасье исчез.

Почему все психиатрические клиники государственные?

В Казахстане все психиатрические больницы на балансе государства. Нет ни одной частной психиатрической клиники. Этот вопрос подняла депутат Мажилиса Ирина Смирнова.

"К нам обращались люди. Говорят, что есть отклонения у родственника, но мы не можем положить его в клинику – нет мест. Если будут частные, наверное, будет возможность решить этот вопрос. Нужно пересмотреть деятельность этих служб", – сказала Смирнова в кулуарах Мажилиса.

Алтынай Ескалиева объяснила, почему нет частных психиатрических клиник.

"Сама система психиатрии, выставление диагнозов - это процесс наблюдения за пациентом, острые психотические состояния, когда помощь должна оказываться в стационаре. Поэтому в данном случае психиатрические стационары все государственные. Но оказание помощи психотерапевтов – это вид деятельности лицензируемый. Что касается психологов, сегодня у нас в стране они представлены в частном секторе. Именно медицинская помощь пациентам с психическими поведенческими расстройствами находится в государственной системе", – пояснила она.

Психологические службы в школах

Есть хорошая инициатива – во всех школах открыты психологические службы. Однако работа этих организаций не налажена: сегодня они загружены другой работой и не имеют возможности контактировать с детьми. Ведь после уроков детей нельзя оставлять, у них имеются дополнительные кружки.

Вице-министр просвещения Едил Оспан сообщил, что рассматривается вопрос о предоставлении часов педагогам-психологам.

Кроме того, в Центрах поддержки педагогов-психологов заметили, что уровень квалификации специалистов, работающих в школах, очень низкий. По словам Оспана, сейчас прорабатывается вопрос пересмотра содержания квалификационных курсов.

Обязательная сертификация

Настоящий бардак сегодня творится в сфере регулирования деятельности психологов. Здесь отсутствуют какие-либо законодательно-правовые нормы. Фактически любой может сегодня работать с сознанием людей.

О засилье в Казахстане шаманов, псевдопсихологов, тарологов, нумерологов говорит президент казахстанской ассоциации когнитивно-поведенческой терапии, клинический психолог Евгений Ян.

"Во всем мире различается традиционная медицина и научно-доказательная. То есть научно-доказательная основана на исследованиях, это там, где используются статистические данные, где апробированы протоколы. Традиционная – это какая-то авторская, не всегда безопасная, то есть отдельно то, что разные люди придумывают, основанная на религии, магии и так далее. В психологической помощи, психиатрической помощи, психотерапии также сейчас доминирует концепция evidence-based medicine, научно-доказательная медицина. То есть, начиная с 60-х годов, в психологии тоже начали применять стандарты научной доказанности для того, чтобы специалисты работали в рамках научного поля и использовали со своими клиентами, пациентами те методы, которые безопасны и которые эффективны", – сказал Евгения Ян.

Работать в научной парадигме – это необходимое условие для лицензии в развитых странах. 96% подходов, которые реализуются на территории Казахстана, не имеют под собой научно-доказательной базы.

"Это несёт потенциальные угрозы для получателей психологических услуг, потому что человек, который обращается за психологической помощью, не может быть уверен в том, что специалист работает в рамках доказательной психотерапии. Если вы введете в поиск "Ищу психолога", вам поисковик выдаст "Сущностная психология, психолог, экзорцист, психолог изгнания бесов", – добавил Ян.

При этом не всегда научная степень защищает от того, чтобы специалист работал в научном подходе. У нас есть кандидаты наук, которые работают родологами, расстановщиками. Такая динамика прослеживается даже в государственных учреждениях.

Евгения Ян считает, что при составлении законопроекта о психологической помощи необходимо указать, что специалист должен работать в научно доказанном подходе.

"Если специалист работает вне научного поля, то это несет потенциальную угрозу. Даже если брать психические расстройства, не все граждане идут сразу к психиатру. Как правило, они сначала попадают к какому-то представителю альтернативных подходов, например, к емши. Затем попадают в частную психологическую практику. И затем задача психолога - это владеть навыками дифференциальной диагностики, чтобы вовремя заметить какие-то симптомы и перенаправить уже на врача-психиатра, который будет с этим работать", – сказал он.

Еще одно решение, которое предлагает клинический психолог, – это создание действующих ассоциаций. По его словам, практически во всех развитых странах ассоциации регулируют методы психотерапии.

Следующая проблема – это отсутствие требований к образованию для ведения психологической деятельности.

"К нам обращается большое количество психологов, которые говорят, что хотят быть психологом, что прошли трехмесячные курсы и готовы консультировать людей. Эти люди не владеют ни знаниями по клинической психологии, ни по диагностике, ни возрастными психологиями, понятно, нейропсихологии и так далее. То есть они не готовы для ведения деятельности, но из-за того, что закона сейчас нет, от них, по сути, сейчас для того, чтобы стать психологом, ничего не требуется. Ты можешь прямо сейчас пойти, открыть кабинет и сказать, я буду лечить детей от суицида, например, от суицидальных тенденций. И принимать, если ты что-то напортачишь, то есть угроза будет твоему пациенту, тебе за это ничего не будет, потому что нет ни закона, который защитит человека, который обращается за помощью. Это большая проблема, которая создает угрозы", – сказал Ян.

Он предлагает по опыту США, допускать психологов к практике только после нескольких лет образования, а также предусмотреть штрафы и санкции за работу без лицензии и диплома психолога.

При этом Ян предлагает приступать к регулированию поэтапно. К примеру, в первый год убрать всех людей с психологии без образования.

"Чтобы отделить шаманов, тарологов, экзорцистов нужно просто запретить им называться психологами. Действительно, сейчас в психологии все подряд. Ты обращаешься за психологом, а там и Блиновские, так называемые, и так далее. В первую очередь нужно убрать этих людей и оставить тех, кто прошел высшее образование, либо профпереподготовку", – пояснил Евгений Ян.

Второй этап – это убрать профпереподготовку в качестве достаточного образования, потому что это всего лишь один год. Оставить тех, кто прошел раннее обучение и магистратуру.

Еще одна проблема – сейчас в медицинских учреждениях работают педагоги-психологи. Во всем мире там работают клинические психологи. Ведь педагог-психолог не обладает достаточными знаниями для дифференциальной диагностики. Он не знает нозологии. Евгений Ян считает, что нужно ввести стандарт, по которому именно клинический психолог может работать в медучреждениях. Нужно дать время текущим специалистам на переподготовку на клинического психолога.

Нужны эффективные меры

Пока не понятно, каким будет новый закон, как изменится система психологической службы. Ясно одно: общество развивается и формирует новые запросы на качество психологической помощи. Как сказал кандидат психологических наук Сергей Ковалев, людям сейчас нужен не просто разговор, проведение диагностики, постановка диагноза и абстрактная профилактическая поддержка. Им нужны эффективные меры, которые устраняют или трансформируют психологическое нездоровье и страдания в психологическое благополучие.