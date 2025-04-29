Популярное американское тревел-шоу "Travel by Dart" посвятил Казахстану целых три эпизода на глобальной платформе Amazon Prime, передает BaigeNews.kz со ссылкой на нацкомпанию "Kazakh Tourism".

"Travel by Dart" транслируется не только на Amazon Prime в США и Великобритании, но и несколькими телевизионными сетями по всему миру и многими авиакомпаниями. Охват аудитории составляет более 400 миллионов зрителей по всему миру.

Формат шоу "Travel by Dart" предполагает определение локации случайным броском дротика в карту мира.

В прошлом году продюсеры американского шоу обратились в компанию "Kazakh Tourism" для организации съёмок в Казахстане. В вопросах логистики и доступа к основным туристким объектам им помогли акиматы Алматы, Астаны, Алматинской и Акмолинской областей.

"Появление нашей страны на Amazon Prime с целой серией эпизодов – это важный шаг в укреплении имиджа Казахстана на американском рынке. Особенно в преддверии открытия прямого авиарейса между Казахстаном и США, запланированного на 2026 год, и с учётом действующего безвизового режима для граждан США", – прокомментировал глава Kazakh Tourism Кайрат Садвакасов.

Тревел-шоу представил Казахстан как перспективное направление с богатым культурным наследием, многообразием природных ландшафтов и аутентичными традициями. Зрители из разных уголков мира смогли увидеть Чарынский каньон, живописные Кольсайские озера, уникальный национальный парк "Алтын-Эмель" и Шучинско-Боровскую курортную зону, монумент "Байтерек", театр Astana Opera, крупнейшую мечеть Центральной Азии и другие знаковые места.

Отдельное внимание в эпизодах телешоу уделено селу Саты в Алматинской области, которое в 2023 году признано одной из лучших туристских деревень мира по версии Всемирной туристской организации ООН UNWTO. Создатели "Travel by Dart" также погрузились в мир казахского гастрономического туризма, продегустировали блюда национальной кухни и посетили традиционные заведения.

Особый интерес съёмочной группы и ведущего Сорина Михайловича вызвал эпизод, посвященный древнему искусству охоты с беркутом.

Отметим, Amazon Prime – один из крупнейших стриминговых сервисов в мире, входящий в экосистему Amazon. Платформа доступна в более 240 странах.

Сообщалось, что в 2024 году Казахстан посетили 15,3 миллиона иностранных гостей, путешествующих с различными туристскими целями, за исключением прибывших на работу или для постоянного проживания, передаёт BaigeNews.kz.

Из них 10,4 миллиона человек оставались в стране более одного дня, что позволяет отнести их к категории иностранных туристов. Средняя продолжительность пребывания составила 4 дня.