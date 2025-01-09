Команда Казахстана по фристайл-могулу отметилась очередной медалью на юниорском чемпионате мира в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.

"Юлия Феклистова и Денис Раструба завоевали "серебро" в соревнованиях среди смешанных команд. Спортсмены дошли до финала, где уступили команде США-2. На третьем месте завершила ЧМ сборная США-3", - говорится в сообщении.

В активе Казахстана теперь три медали: ранее "золото" и "серебро" завоевала Анастасия Городко.

Ранее стало известно, кто из казахстанских биатлонистов выступит на этапе Кубка мира.