Третью медаль завоевал Казахстан на юниорском Чемпионате мира по фристайл-могулу
В активе Казахстана теперь три медали.
Сегодня, 12:55
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Сегодня, 12:55Сегодня, 12:55
124Фото: НОК РК
Команда Казахстана по фристайл-могулу отметилась очередной медалью на юниорском чемпионате мира в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.
"Юлия Феклистова и Денис Раструба завоевали "серебро" в соревнованиях среди смешанных команд. Спортсмены дошли до финала, где уступили команде США-2. На третьем месте завершила ЧМ сборная США-3", - говорится в сообщении.
В активе Казахстана теперь три медали: ранее "золото" и "серебро" завоевала Анастасия Городко.
Ранее стало известно, кто из казахстанских биатлонистов выступит на этапе Кубка мира.