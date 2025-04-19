В Северо-Казахстанской области третья волна паводка не представляет угрозы для населённых пунктов. Об этом сообщил аким региона Гауез Нурмухамбетов после контрольного облёта паводкоопасных территорий, передаёт BaigeNews.kz.

Глава региона совместно с представителями местных исполнительных органов провёл инспекцию Кызылжарского района, территории от Петропавловска до села Долматово, озёр Большой и Малый Тарангул, а также Сергеевского водохранилища. Особое внимание уделили населенным пунктам вдоль русла реки Есиль.

"В настоящее время проходит третья волна паводка, которая не представляет угрозы для населённых пунктов. Пик ожидается в конце апреля. Проведена комплексная подготовка: укреплены дамбы, сооружены обводные каналы. Ситуация находится под постоянным контролем", — отметил аким на своей официальной странице в соцсетях.

Во время облёта специалисты оценили текущий уровень воды, состояние гидротехнических сооружений и потенциальные зоны подтопления. По словам Гауеза Нурмухамбетова, подготовка к паводковому периоду была начата заблаговременно, что позволило минимизировать риски.

В акимате подчеркнули, что в случае ухудшения ситуации экстренные службы готовы к оперативному реагированию. Работа по мониторингу паводковой обстановки продолжается в круглосуточном режиме.

Фото: акимат СКО