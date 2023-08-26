Третья тройня родилась в Шымкенте

Сразу тройное счастье испытала на себе 37-летняя Арайлым Сарсенбекова. Женщина стала мамой тройни, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Крохотных малышей зовут Амина, Хадиша и Мухаммед. Новорожденные появились на свет раньше срока, но сейчас проблем со здоровьем у них нет. Арайлым говорит, у каждого малыша из тройни, несмотря на совсем маленький возраст, свой характер.

"Они уже набрали вес и чувствуют себя хорошо. Все они озорные, но первая дочка более спокойная, вторая наоборот беспокойная, плачет иногда. Я очень рада, что что у меня теперь тройное счастье, хотя и очень удивилась когда врачи сказали что у меня будет тройня", — говорит мать тройняшек.

Малыши появились на свет 8 августа методом кесарева сечения. Сейчас они еще набирают вес и поэтому выписать их из больницы планируют только к концу недели.

"Роды прошли на 35 неделе, они сами начали дышать. Сейчас каждый из малышей весит больше двух килограммов", — говорит Малик Камалулы, заведующий отделением ГПЦ.

С начала года в Шымкенте на свет появились больше 20 тысяч детей, из них три тройни.