Третий приговор по делу о секс-рабстве вынесли в Кызылорде
Представитель потерпевшей простила подсудимую.
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В суде №2 Кызылорды в закрытом заседании рассмотрели уголовное дело в отношении Ж. по факту неоднократного сводничества с вовлечением несовершеннолетней в занятие проституцией, передаёт BaigeNews.kz.
Установлено, что подсудимая знала о несовершеннолетнем возрасте потерпевшей, но с целью получения материальной выгоды неоднократно привлекала её к занятию проституцией.
Вина подсудимой доказана протоколами осмотра места происшествия и очной ставки, а также показаниями потерпевшей.
Представитель потерпевшей простила подсудимую, срок и вид наказания оставила на усмотрение суда. А сторона защиты и вовсе просила оправдать её.
Санкция статьи предусматривает наказание от 3 до 7 лет лишения свободы. Смягчающим обстоятельством является наличие малолетнего ребёнка. Отягчающих обстоятельств в обвинительном акте не указано.
Согласно п.2) ч.2 ст.55 УК при наличии смягчающих обстоятельств и отсутствии отягчающих обстоятельств срок наказания не может превышать 2/3 от максимального.
Приговором суда подсудимая признана виновной и ей назначено 4,5 года лишения свободы.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее жуткую историю рассказали родители 16-летней жительницы Кызылорды. По их словам, одноклассники вовлекли девочку в проституцию, насиловали, "накачивали наркотиками", пытали и вымогали деньги.
В МВД прокомментировали расследование.
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