В суде №2 Кызылорды в закрытом заседании рассмотрели уголовное дело в отношении Ж. по факту неоднократного сводничества с вовлечением несовершеннолетней в занятие проституцией, передаёт BaigeNews.kz.

Установлено, что подсудимая знала о несовершеннолетнем возрасте потерпевшей, но с целью получения материальной выгоды неоднократно привлекала её к занятию проституцией.

Вина подсудимой доказана протоколами осмотра места происшествия и очной ставки, а также показаниями потерпевшей.

Представитель потерпевшей простила подсудимую, срок и вид наказания оставила на усмотрение суда. А сторона защиты и вовсе просила оправдать её.

Санкция статьи предусматривает наказание от 3 до 7 лет лишения свободы. Смягчающим обстоятельством является наличие малолетнего ребёнка. Отягчающих обстоятельств в обвинительном акте не указано.

Согласно п.2) ч.2 ст.55 УК при наличии смягчающих обстоятельств и отсутствии отягчающих обстоятельств срок наказания не может превышать 2/3 от максимального.

Приговором суда подсудимая признана виновной и ей назначено 4,5 года лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее жуткую историю рассказали родители 16-летней жительницы Кызылорды. По их словам, одноклассники вовлекли девочку в проституцию, насиловали, "накачивали наркотиками", пытали и вымогали деньги.

В МВД прокомментировали расследование.