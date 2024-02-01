Третий год не могут найти виновных в смерти школьника от удара током в Актау

Добиться суда над виновными в смерти ребёнка третий год пытается семья из Актау. 14-летнего Рубена убило током, когда он прикоснулся к столбу возле школы. Семья погибшего считает, что дело пытаются спустить на тормозах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Спустя 2,5 года со дня трагедии нет ни опасного столба, ни наказания для виновных. Павел, брат погибшего, рассказывает: следствие уже третий год ссылается на необходимость независимой электротехнической экспертизы. Специалисты из Алматы приезжали её делать в 2022-ом, затем ещё раз - спустя год. Но ответ один: заключение дать невозможно, поскольку столб демонтирован.

"То есть без алматинского эксперта то, что они экспертизу должны дать, они дальше не могут двигаться. Нет экспертизы, получается, нет трагедии, нет виновных? А где ребенок тогда? Это халатность наших органов, либо кому-то это надо, чтобы это дело закрыли", - сказал брат погибшего Павел Макаров.

На руках у родных и правоохранителей уже есть заключение судебно-медицинского эксперта, в котором написано: ребёнок скончался от удара током. Есть и документ от независимого электрика, который осматривал опору сразу после несчастного случая и до демонтажа. В бумаге специалист отметил нарушения по нескольким пунктам. Но при этом уголовное дело приостановили во второй раз, негодует брат погибшего.

Тем временем полицейские несмотря на проведённые "холостые" экспертизы от алматинских специалистов, продолжают про них говорить.

"Данное дело было приостановлено в связи с назначением экспертизы. Назначена судебная электротехническая экспертиза", - сообщила пресс-секретарь ДП Мангистауской области Айгерим Ибатуллаева.

Для чего она ещё раз, семье не ясно - столба на месте нет и вряд ли появится. Поэтому родные погибшего подростка в поисках справедливости намерены обратиться в Генеральную прокуратуру.