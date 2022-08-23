Третий день горит город-курорт Боржоми в Грузии

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В Грузии из-за лесных пожаров горит город-курорт Боржоми, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Minval. Борьба с огнём идёт с переменным успехом.

Продолжают появляться новые очаги возгорания. Ситуацию осложняет сильный ветер. Из-за сложного горного рельефа пожарную технику не удавалось ввести в зону пожара.

В некоторых местах огонь подходит к населенным пунктам. Власти активно мобилизуют людей и технику из других регионов страны. Леса в курортной зоне горят уже третий день.

Между тем, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подписал указ об использовании Сил обороны Грузии в борьбе с пожаром.

В тушении пожара также участвуют около 300 пожарных и 300 сотрудников отдела специального назначения МВД. Привлечены вертолеты пограничной полиции.