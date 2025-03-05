Третий день доллар дорожает на казахстанской бирже
Медленно, но растет.
Сегодня, 16:13
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Сегодня, 16:13Сегодня, 16:13
87Фото: Pixabay
По итогам торгов средневзвешенный курс доллара составил 499,71 тенге, подорожав на 0,40 тенге, передаёт BaigeNews.kz.
По данным на 15:30 четвертого марта он вырос до 499,74 тенге.
Сегодня утром в обменниках доллар продавали от 500 до 506 тенге.
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