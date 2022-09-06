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Pexels.com Сегодня, 13:11
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Фото: Pexels.com

Третьеклассникам добавят часы английского с 2024 года

В Министерстве просвещения рассказали о разработанных мерах по реализации поручения президента о приоритете предметов естественно-математического цикла и языковых дисциплин, передаёт BaigeNews.kz.

"В соответствии с международной практикой с 2024 года принимаем меры по увеличению часов обучения английскому языку в третьем классе, обеспечению учебной нагрузки, необходимой для овладения казахским и русским языками", - сообщила на аппаратном совещании первый вице-министр просвещения РК Шолпан Каринова.

Кроме того, заявила она, будут обновляться учебные программы. Так в школах увеличат часы обучения математике, физике, химии, биологии. В старших классах будет проводить профилирование. 

В целях повышения качества подготовки кадров в соответствии с требованиями рынка труда в 2022 году колледжам предоставлена академическая самостоятельность.

"Обновлено 4000 образовательных программ. Госзаказ будет создаваться с учётом реальной потребности в регионе. В этом году на приоритетные специальности выделено 128 тысяч грантов. В соответствии с поручением президента совместно с акиматами регионов мы внедряем целевую подготовку кадров по заявкам предприятий. В этом году более 10 тысяч студентов получили эту возможность", - заключила она. 

До конца года в министерстве разработают и внедрят в практику стандарты аккредитации педагогических вузов и профессиональный стандарт "Круг компетенций педагогов" - "Педагог".

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#Министерство просвещения #школы
Сегодня, 13:11
72
Данира Искакова Журналист

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