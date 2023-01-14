Третье поражение подряд: "Барыс" уступил "Нефтехимику"

Фото: ХК "Барыс"

В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский "Барыс" дома сыграл в нижнекамским "Нефтехимиком", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Спорт Шредингера".

Встреча закончилась со счётом 3:5 в пользу россиян. Перед началом игры "Барыс" находился на девятой строчке, а российский на последней с разницей лишь в одно очко.

Но после того, как казахстанские хоккейисты проиграли третий матч подряд, команда упала на предпоследнее место в Восточной конференции. Причем у "Амура", который идет последним, также 48 очков и три игры в запасе.

16 января "Барыс" сыграет с "Сибирью" в Астане. Начало - в 19:30.