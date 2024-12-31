Потребление мяса и мясной продукции достигло 21 килограмма в среднем на человека в квартал, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на finprom.kz.

Больше всего на продукты тратили жители Алматы: 186,7 тыс. тг на душу населения за третий квартал - на 6,1% больше, чем годом ранее, и на 38,1% больше, чем в среднем по стране. На втором месте оказалась Астана (160,4 тыс. тг), на третьем - Восточно-Казахстанская область (150,6 тыс. тг).

Наименьшие расходы на продукты питания и напитки были отмечены в Кызылординской области: 104,6 тыс. тг на душу населения - на 9,5% больше, чем в прошлом году, но на 22,6% меньше среднего значения по стране. В тройку регионов с наименьшими расходами в секторе также вошли Туркестанская область и Шымкент.

Что касается конкретных продуктов питания, треть (32,9%) всех расходов казахстанцев пришлась на мясо и мясопродукты: 44,4 тыс. тг в квартал на человека. Для сравнения: годом ранее эта сумма составляла 42,3 тыс. тг.

Другие популярные категории:

• хлебопродукты и крупяные изделия — 20,5 тыс. тг;

• молочные продукты — 14,6 тыс. тг;

• фрукты — 12,5 тыс. тг;

• сахар, кондитерские изделия и сладости — 9,7 тыс. тг.

На овощи казахстанцы в среднем тратили 9,5 тыс. тг на душу населения, на масла и жиры — 7 тыс. тг, на рыбу и морепродукты — 5,7 тыс. тг, на яйца — 2,9 тыс. тг. Расходы на безалкогольные напитки составили 6,1 тыс. тг.

А как обстоят дела с потреблением продуктов питания? Самый высокий уровень потребления в третьем квартале текущего года наблюдался для молочных продуктов: 59,1 кг в среднем на душу населения — на 2,8% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

По другим ключевым категориям ситуация следующая: хлебопродукты и крупяные изделия — 31,2 кг на человека в квартал, фрукты — 29,1 кг, овощи — 22,6 кг, мясо и мясопродукты — 20,5 кг.

Потребление сахара, джема, мёда, шоколада и кондитерских изделий составило 11,3 кг на душу населения в квартал, минеральной воды, безалкогольных напитков и соков — 7,2 кг, масел и жиров — 4 кг, рыбы и морепродуктов — 3,5 кг, кофе, чая и какао — 475 г.

Что касается куриных яиц, казахстанцы в среднем потребляли 52,5 штуки на человека — на 4,1% больше, чем годом ранее.

Тем временем цены на продукты питания по итогам ноября текущего года выросли на 1,1% за месяц и на 5,4% за год.

В месячной динамике сильнее всего подорожали фрукты и овощи (на 6,4%), масла и жиры (на 2,4%), яйца (на 0,8%), молочные продукты (на 0,7%), мясо и мясопродукты (на 0,2%). В то же время хлебобулочные изделия и крупы подешевели на 0,1%, сахар, джем, мёд, шоколад и кондитерские изделия — на 0,3%. Алкогольные напитки выросли в цене на 0,5%, безалкогольные — на 0,2%.

В годовой динамике фрукты и овощи подорожали на 8,4%, сахар, джем, мёд, шоколад и кондитерские изделия — на 5,9%, молочные продукты — на 5,7%, яйца — на 4,4%, хлебобулочные изделия и крупы — на 3,9%, мясо и мясопродукты — на 3,4%, масла и жиры — на 3%. Алкогольные напитки стали дороже на 8,9%, безалкогольные — на 8,2%.