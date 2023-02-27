Треть оружейных магазинов в стране закрылась после январских событий

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Треть оружейных магазинов в Казахстане закрылась после ужесточения требований к их безопасности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24". Проблема обнажилась после теракта в Актобе. Но как показали январские события в прошлом году, даже усиление защитных мер преступников не остановило. Только неделю назад при нападении на магазин в Шымкенте был ранен охранник.

Как рассказывает глава Казахстанской оружейной ассоциации, у них был целый арсенал средств для взлома.

"В этот магазин, в частности, пришли 40 человек с боевым оружием, в бронежилетах, касках. Понятно, что магазин не сможет долго обеспечить "непроникновение". Хотя этот магазин шесть часов держался, пока не притащили промышленные резаки, вскрывали стены. Если брать январские события, там проблема была не в магазинах. Там проблема была в системе реагирования. Магазины держались до двух суток, но никто не приехал, не среагировал. Поэтому было взято оружие, оно, кстати, было деактивировано тоже", - рассказал исполнительный директор Оружейной ассоциации Казахстана Сергей Катнов.

Воспользоваться захваченным оружием нельзя, рассказывает Сергей Катнов – в них нет нужной для выстрела детали. Таковы сейчас требования к оружейному бизнесу. Хранилище и вход в магазин блокируются при нажатии тревожной кнопки. Причём открыть их может только прибывшая охрана.

При нажатии этой маленькой кнопочки включается целый комплекс мер. Это помимо подачи сигнала в охранные подразделения, в полицию, еще и блокировка дверей хранилищ.

В Казахстане более 2,5 тысяч организаций с правом использования служебного оружия. В столичном стрелковом клубе занимаются юные спортсмены. Тренировки проходят на дистанциях в 10, 25 и 50 метров. По мнению директора клуба, от нападения не застрахован никто, поэтому здесь приняты дополнительные меры защиты.

"Если мы наложим запрет, моё личное мнение, то это только внесёт смуту и недовольство в массы. Такие инциденты есть и будут в любом обществе, при любом строе. Степень нашей изоляции оружия гораздо выше, чем в простом магазине. У нас всё просто, у нас они в сейфах закрыты, и доступа нет от слова вообще. То есть зашёл человек, он может посмотреть на мишени и всё", - признаётся директор стрелкового клуба Иван Литвиненко.

Число желающих научиться стрелять растёт, говорит Иван Литвиненко, и клуб предоставляет им платные услуги инструкторов. С каждым годом в стране растёт и число владельцев оружия: в сейфах казахстанцев хранится свыше 300 тысяч единиц ружей.

"Увеличен возрастной ценз на получение разрешения охотничьего оружия гладкоствольного с 18 до 21 года. Ужесточён порядок прохождения и периодичность медицинского осмотра для получения разрешения на оружие. Также установлен пожизненный запрет на владение оружием лицам, привлечённым к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия", - сообщает начальник отдела по контролю за оборотом оружия МВД РК Асланбек Идрисов.

К слову, полиция ведёт учёт всего поступающего в продажу оружия. В базе МВД не только серийные номера, хранятся и контрольно отстрелянные пули и гильзы. Из незаконного оборота в прошлом году изъято свыше четыре тысяч единиц оружия, треть из них казахстанцы сдали добровольно.