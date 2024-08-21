Треть мирового интернет-трафика приходится на 7 веб-сайтов

По итогам июня текущего года на долю одного лишь сайта google.com приходится 18,32% мирового веб-трафика, а его посещаемость в месяц достигает 82 миллиардов пользователей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой ranking.kz.

Сайт google.com обслуживает более 8,5 миллиардов поисковых запросов ежедневно.

Следом со значительной ежемесячной посещаемостью расположились youtube.com и facebook.com: 31 миллиард и 15 миллиардов пользователей, с долями веб-трафика в 6,96% и 3,41% соответственно. В топ-5 также вошли instagram.com и x.com.

11 из 15 самых популярных веб-сайтов в мире — американские. Самыми посещаемыми неамериканскими сайтами являются китайские baidu.com и tiktok.com, а также российский yandex.ru и чешский xvideos.com.

Портал wikipedia.org с 4 миллиардами посещений является единственным некоммерческим сайтом в списке самых популярных. В топ-15 также попал веб-ресурс chatgpt.com, что отражает растущую популярность и широкое использование искусственного интеллекта.

Самым популярным браузером на всех платформах (ПК, ноутбуки, телефоны, планшеты и т. д.) в мире по итогам июля текущего года является Chrome, принадлежащий Google, с долей рынка в 65,39%.

В Казахстане также лидирует Chrome, следом идёт Safari, а замыкает тройку лидеров Yandex Browser.