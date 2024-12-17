В акимате Алматы сообщили, что в городе за сутки выпало 22 см снега — это треть месячной нормы за декабрь. На Каменском плато зафиксировано 40 см, на Шымбулаке — 42 см, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение властей мегаполиса.

Городские службы работают круглосуточно:

более 600 единиц спецтехники и 1 080 рабочих расчищают дороги;

с начала снегопада уже вывезено 6520 кубометров снега.

В акимате Алматы также рассказали, почему на дорогах остаются снежные валы.

"Формирование снежных валов – необходимый этап вывоза снега. Крупная техника (грейдеры, погрузчики) работает ночью, чтобы не мешать движению. Валы убирают следующей сменой. После этого чистят обочины и бордюры", - говорится в сообщении.

В обращении к водителям говорится "не оставляйте автомобили на обочинах, особенно ночью, это позволит коммунальным службам быстрее и эффективнее убрать снег".

Напомним, накануне сообщалось, что из-за непрекращающегося снега коммунальщики усиленно работают в Алматы.