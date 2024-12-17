  • 17 Декабря, 11:07
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Треть месячной нормы снега выпала в Алматы

Коммунальные службы работают круглосуточно.

Сегодня, 10:46
АВТОР
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акимат г. Алматы Сегодня, 10:46
Сегодня, 10:46
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Фото: акимат г. Алматы

В акимате Алматы сообщили, что в городе за сутки выпало 22 см снега — это треть месячной нормы за декабрь. На Каменском плато зафиксировано 40 см, на Шымбулаке — 42 см, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение властей мегаполиса.

Городские службы работают круглосуточно:

  • более 600 единиц спецтехники и 1 080 рабочих расчищают дороги;
  • с начала снегопада уже вывезено 6520 кубометров снега.

Снегопад в Алматы

В акимате Алматы также рассказали, почему на дорогах остаются снежные валы.

"Формирование снежных валов – необходимый этап вывоза снега. Крупная техника (грейдеры, погрузчики) работает ночью, чтобы не мешать движению. Валы убирают следующей сменой. После этого чистят обочины и бордюры", - говорится в сообщении.

В Алматы выпал снег

Уборка снега в Алматы

В обращении к водителям говорится "не оставляйте автомобили на обочинах, особенно ночью, это позволит коммунальным службам быстрее и эффективнее убрать снег".

Напомним, накануне сообщалось, что из-за непрекращающегося снега коммунальщики усиленно работают в Алматы.

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