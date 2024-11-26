Треть казахстанцев покупают жильё в кредит

По данным аналитического центра ПКБ, в октябре банки выдали 12, 9 тыс ипотечных займов, передаёт BaigeNews.kz. Это на 11 % больше, чем в сентябре.

"При этом в октябре было заключено 39 143 сделки купли-продажи недвижимости. Таким образом, треть сделок в РК оформляется в ипотеку", - говорится в сообщении.

Общая сумма ипотеки, которую взяли казахстанцы в банках в октябре, составляет 220,1 млрд тенге. Это на 9 % больше, чем месяцем ранее.

На данный момент в стране насчитывается 585 тысяч казахстанцев с действующей ипотекой. Некоторые из них имеют по несколько жилищных займов (общее количество контрактов — 612 тысяч).