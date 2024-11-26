Треть казахстанцев покупают жильё в кредит
В Казахстане растёт количество ипотечников.
Сегодня, 12:06
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Сегодня, 12:06Сегодня, 12:06
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По данным аналитического центра ПКБ, в октябре банки выдали 12, 9 тыс ипотечных займов, передаёт BaigeNews.kz. Это на 11 % больше, чем в сентябре.
"При этом в октябре было заключено 39 143 сделки купли-продажи недвижимости. Таким образом, треть сделок в РК оформляется в ипотеку", - говорится в сообщении.
Общая сумма ипотеки, которую взяли казахстанцы в банках в октябре, составляет 220,1 млрд тенге. Это на 9 % больше, чем месяцем ранее.
На данный момент в стране насчитывается 585 тысяч казахстанцев с действующей ипотекой. Некоторые из них имеют по несколько жилищных займов (общее количество контрактов — 612 тысяч).
"Суммарно все действующие ипотечники должны банкам 6,4 трлн тенге", - добавили аналитики.
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