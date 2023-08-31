Трещит по швам: в Усть-Каменогорске может рухнуть памятник архитектуры со столетней историей

Серьезная трещина, разрезавшая стену, обрушившийся межэтажный карниз, вывалившийся в некоторых местах кирпич – так сегодня выглядит областной музей искусств в городе Усть-Каменогорске, здание которого официально признано памятником с более чем столетней историей. Внутри помещения, надо признаться, все еще страшнее. Корреспондент BaigeNews.kz осмотрел здание и ужаснулся.

С 2021 года здание, в котором сегодня располагается музей искусств Восточно-Казахстанской области, входит в государственный список памятников истории и культуры местного значения. Построено оно было в 1907-м году, частично достроено в 1914-м. В те годы оно принадлежало золотопромышленнику Андрею Савельевичу Меновщикову, который здесь и жил, и работал – именно в этом здании находился дом и контора предпринимателя. Позже, в 1958 году здесь разместилась областная типография, в последние годы – музей.

Фундаментальность видится во всем и сегодня, вот только время оставило свой отпечаток. В последние годы здесь находился музей искусств ВКО. Сейчас - то, что от него осталось – из персонала только охранник. Ведь экспонаты и сотрудников перевезли в другое здание. Здесь находиться просто опасно, особенно - в одном крыле здания. Просел фундамент, огромная трещина, разделившая стену, постоянно увеличивается, неся угрозу не только самому зданию, но всем, кто находится поблизости.

"Происходит просадка фундамента, увеличение трещин на несущей стене, которые представляют собой аварийную опасность. Поэтому поводу специально создана рабочая комиссия, которая сделала вывод о необходимости срочного капитального ремонта здания, так как трещина в стене за последнее время увеличилась до 40 миллиметров. Через нее улицу видно", - говорит и.о. директора музея Ерназ Калижанов.

По его словам, было принято решение перевезти экспонаты музея, а это 10 246 ценных картин и книг, в другое здание, туда же отправили сотрудников.

"Здание, построенное еще в начале прошлого века, действительно, имеет значимую художественную, архитектурную и культурную ценность для нашего города и области. Для сохранения и реставрации, капитального ремонта, памятника архитектуры, возращения прежнего облика зданию, необходимы серьезные суммы, ведь заняться восстановлением могут далеко не все компании – только те, которые имеют лицензию на археологические и научно-реставрационные работы именно на памятниках истории и культуры", - говорит Ерназ Калимжанов.

К истории вопроса

Необходимо отметить, что Ерназ Калимжанов занимает должность директора не так давно – назначен был 10 августа.

"Когда впервые увидел это, то хотелось сразу развернуться и уйти", - смеется он.

Неудивительно, ведь памятник рушится на глазах. Кстати, последний ремонт здания проводился в 2009 году, но тогда упор сделали на ремонт крыши и фасада.

Кстати, прежний директор музея – Бекайым Уябаева ни раз поднимала проблему состояния здания. По ее словам, еще в 2018 году необходим был капитальный ремонт, но он так не был проведен. Сегодня ситуация обострилась. И тогда пытались сберечь экспонаты. Именно в этой части здания располагался выставочный зал, хранились фонды музея. Картины и книги перенесли в другие кабинеты, вывели из этой части здания сотрудников.

Как сообщили в управлении культуры ВКО, о проблеме состоянии памятника знают, предлагали несколько вариантов выделения средств на ремонт здания, вплоть до того, чтобы присвоить ему статус памятника республиканского значения, в этом случае финансирование бы шло из республиканского бюджета, поскольку для областного – сумма была неподъемной. В 2021 году речь шла о 480 миллионах тенге, необходимых для ремонта здания.

Процесс пошел

2023 год стал знаковым – средства будут заложены в бюджет на 2024 год. По крайней мере, так пообещал аким ВКО Ермек Кошербаев, на днях побывав в музее. Тогда он отметил, что из областного бюджета в этом году будет выделено 100 миллионов тенге, также он акцентировал внимание на том, чтобы ремонтом занимались компании с соответствующей лицензией. В целом, речь идет о 388,8 миллионах тенге.

"Начаться работы должны уже в текущем году, закончиться – в следующем. На 2023 год запланированы работы на 100 миллионов тенге, на 2024 – остальная сумма. Для осуществления данного проекта на сегодняшний день на портале государственного закупок опубликованы объявления. Планируемый срок окончания процедур государственного закупок для заключения договора 25 октября 23 текущего года", - сообщил Ерназ Калижанов.

Несмотря на то, что средняя суточная температура во время работ не должна быть ниже 10 градусов тепла, а зима в Восточном Казахстане наступает рано, он уверен, что часть работ все-таки успеют провести еще в этом году.