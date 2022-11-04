Трещины в 10 сантиметров: в Алматинской области снова разваливается новая школа за три миллиарда тенге

Фото: facebook.com/saintdid

В Алматы разваливается новая школа, построенная за три миллиарда тенге. Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполнительный директор общественного объединения "Әділдік жолы" Дидар Смагулов, передаёт BaigeNews.kz.

Фото: facebook.com/saintdid

По его словам, школу приняли в эксплуатацию в январе прошлого года.

"Сейчас идёт только второй учебный год, но ситуация уже опасная! Друзья, такой подход я вижу впервые: трещину, которая разрезает школу на две части, прикрыли кабель-каналом. Трещина идёт вдоль всего здания и в некоторых местах составляет около 10 сантиметров! Школа буквально разваливается! Мы пытались добиться справедливости в правовом поле: мы оплатили экспертизу и доказали, что расхождения в смете составляют более 100 000 000 тенге (нет указанного оборудования, техники и другого). Но, главное, нужно чтобы уполномоченные органы сделали строительную экспертизу и убедились в аварийной ситуации", — пишет Смагулов.

Он отметил, что на сигнал пока не отреагировали в Антикоррупционной службе и департаменте аудита.