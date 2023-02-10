Тренировочные квартиры выделили в Актобе для сельчан-инвалидов

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В Актобе запустили уникальный проект для людей с ограниченными возможностями. Им дают возможность пожить в городе в специальных тренировочных квартирах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Там они могут бесплатно провести до полугода. За это время специалисты помогут обрести профессию, новые навыки – всё, что необходимо для социализации.

"Как только узнал о новом проекте, решил участвовать. Здесь можно жить бесплатно, квартира просторная, комфортная. Ко мне заселятся ещё три соседа. Будем вместе учиться и помогать друг другу", - говорит 27-летний Нурлыбек Сеилхан.

Главная цель проекта – социализировать сельчан с инвалидностью. Научить их самостоятельности в городских условиях. Пока действуют только две тренировочные квартиры: одна для девушек, другая для парней. Здесь же для них будут проводить различные мастер-классы, чтобы в дальнейшем они смогли найти работу.

Сейчас из районов поступило уже семь заявок на проживание в тренировочных квартирах. Организаторы намерены открыть ещё одну, но уже для инвалидов-колясочников. Сам проект в Казахстане реализуется впервые и пока рассчитан лишь на год.