Фото: Арман Мухатов/Подготовка к параду в честь 80-летия Победы в ВОВ в Астане.

Журналистам показали полевой лагерь, где проходят интенсивные тренировки участников предстоящего парада, посвящённого 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет 7 мая. Представители СМИ получили уникальную возможность увидеть подготовку к масштабному военному событию изнутри. Как готовятся военные, техника и полевая кухня, подробнее об этом читайте в репортаже BaigeNews.kz.

В условиях, приближенных к боевым, военнослужащие оттачивают парадный шаг, синхронизируют движения бронетехники, тренируют чёткость построения и проходят комплексные учения с механизированными колоннами. В параде, который состоится в День защитника Отечества, примут участие около 5 000 военнослужащих и около 300 единиц самоходной техники и авиации. Подготовка проходит поэтапно и началась с 1 апреля.

"Здесь собрались самые подготовленные и дисциплинированные военнослужащие. Мы уделяем внимание не только строевой выправке, но и физической, моральной подготовке. Каждый из них — достойный представитель своей части. Отмечу, что это профессиональная подготовка военнослужащих", — отметил главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РК генерал-майор Мереке Кучекбаев.

По его словам, парад пройдет в три этапа: историческая колонна — с боевыми знаменами полков, сформированных в Казахстане, современная часть — демонстрация техники, воздушный блок — с участием боевой авиации.

Боевая техника

Один из самых зрелищных моментов — прохождение механизированной колонны. БМП, танки и другие виды техники едут одним четким строем. В колонне будут и танки времен Великой Отечественной, а также тягачи, пушки из далеких 40-х годов.

Машины не просто двигаются — они как будто "шагают" в едином темпе, отрабатывая повороты, дистанцию и выравнивание. Одна из них - БМП-2, проверенная временем машина, которая будет представлена в параде. Её корпус сверкает на солнце после тщательной полировки, ведь даже внешний вид боевой техники — часть общего строевого этикета.

Среди нескольких тысяч военнослужащих, задействованных в подготовке к Параду Победы, особое внимание привлекают девушки в военной форме. На равных с мужчинами они проходят все этапы подготовки — от многочасовых строевых занятий до точного отработки синхронных движений.

Одна из них — Аида Бекбоссынова, военнослужащая Абайского гарнизона. Несмотря на плотный график и высокие нагрузки, девушка говорит, что ощущает гордость и ответственность за участие в предстоящем параде.

"Мне 25 лет, я служу в Абайском гарнизоне и исполняю обязанности старшего радиотелефониста. Подготовка к параду - безусловно, серьёзное испытание, тренировки непростые. Но мы - военнослужащие, и для нас это не только обязанность, но и большая честь. Все занятия проходят строго по режиму. В 7 утра — завтрак, в 7:40 мы выдвигаемся на плац. С 9:00 до 13:00 — основная тренировка. После обеда, вплоть до 18:00, у нас индивидуальные занятия, где каждый отрабатывает элементы строевого марша. Подготовка организована очень профессионально и дисциплинированно — всё чётко, как и должно быть в армии", - говорит она.

Что происходит в полевом лагере для военнослужащих?

Журналисты заглянули и в полевой лагерь — место, где живут, отдыхают и готовятся участники парада. Армейские палатки, строгий распорядок дня, организованная логистика - всё подчинено дисциплине и порядку.

Сейчас в лагере царит сосредоточенная, рабочая атмосфера. Подъёмы в 7 утра, тренировки по 6 часов в день, внимание к каждой детали - всё ради одного: достойно представить Казахстан на главной военной церемонии года.

Даже в полевых условиях порядок поддерживается безупречный. На столах - аккуратно разложенные угощения: яблоки, сыр, печенье и традиционный армейский чай. Всё по военным канонам, но с душой.

Обед здесь по уставу. Военнослужащие питаются в полевых условиях, но рацион рассчитан на восстановление сил после многочасовых тренировок. Простая, сытная, привычная армейская еда. Сегодня – это гречка с овощами и крепкий чай и хлеб с маслом. Еда — по графику, как и всё остальное в жизни солдата.

Подготовка к Параду Победы продолжается. Генеральные репетиции на главной площади Астаны запланированы на 3 и 5 мая. А пока в полевом лагере идёт кропотливая работа, которая требует от каждого собранности и дисциплинированности.

Автор фото: Арман Мухатов.