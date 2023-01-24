"Тренировались даже 1 января". Казахстанские шорт-трекисты рассказали о подготовке к Универсиаде

Фото: Фото из личного архива Санжара Жанисова

В американском Лейк-Плэсиде завершилась XXXI Зимняя Универсиада. Сборная Казахстана заняла в ней 11 место с тремя золотыми, четырьмя серебряными и четырьмя бронзовыми медалями. Казахстанские спортсмены отличились в биатлоне, шорт-треке, хоккее и соревнованиях на лыжах.

Корреспондент BaigeNews.kz побеседовала с казахстанскими шорт-трекистами об успехе на Универсиаде.

Фото из личного архива Яны Хан

Для 22-летней Яны Хан это не первая Универсиада. В 2019 году она принимала участие в турнире в Красноярске. Тогда спортсменка взяла бронзу в женской эстафете в команде с Алиёй Амиргалиевой, Кадишой Бахиткереевой и Алёной Волковицкой.

В этом году Яна завоевала серебряную медаль в смешанной эстафете. В составе казахстанской команды выступили Малика Ермек, Алина Ажгалиева, Алишер Абулкатимов, Адиль Галиахметов и Еркебулан Шамуханов.

Они финишировали с результатом 2:47.757, уступив французам (2:50.946) и опередив команду из Японии (2:48.561).

Фото из личного архива Яны Хан

“Подготовка к Универсиаде началась за месяц до её проведения. Цели, поставленные перед нами, выполнены. Никаких сложностей при подготовке не было. Единственное, что было сложным – долгий перелёт. Были задержки рейсов. Но мы прителели за шесть дней до начала и успели акклиматизироваться. Это не отразилось на соревнованиях”, - рассказала Яна.

На дистанции 500 метров спортсменка не смогла войти в тройку лучших. Яна Хан выступила в финале А и с результатом 44.951 заняла четвёртое место.

“В личной дистанции мне не удалось пробиться в финал, так как, думаю, мне нужно немного опыта. Со мной выступали более опытные и именитые спортсменки”, - сказал она.

В ближайших планах Яны подготовка к этапам Кубка мира и Олимпийским играм.

Фото из личного архива Яны Хан

Для Санжара Жанисова это была первая Универсиада.

Рассказывая об участии в соревнованиях, он также отметил, что перелёт в США был долгим:

“Рейс задержали в Астане на пять часов, и мы опоздали на следующий самолет. Пришлось лететь через Лондон почти два дня. Из Нью-Йорка ехали на автобусе шесть часов до Лейк-Плэсида”.

Подготовка к турниру в США проходила в обычном режиме.

“За месяц начали подготовку. Можно сказать, даже Новый год не праздновали, 1 января тренировались. В целом, ничего особенного. Тренировались как обычно", - отметил он.

Мужская сборная по шорт-треку заняла второе место на дистанции 5 000 метров, показав результат 7:12.409. Первой стала команда Южной Кореи (7:10.689), а "бронза" досталась Нидерландам (7:12.450).

Казахстан в данных соревнованиях представили Санжар Жанисов, Антон Хван, Алишер Абулкамитов, Адиль Галиахметов, Еркебулан Шамуханов и Валерий Клименко.

“В финале корейцы вышли вперед. На дистанции был плохой лёд, и спортсмен из нашей команды чуть не упал", - рассказал Санжар.

Фото из личного архива Санжара Жанисова

В ближайшее время Санжар планирует готовиться к чемпионату Казахстана и Олимпиаде.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил студенческую сборную Казахстана с успешным выступлением на ХХХI Всемирной зимней Универсиаде.