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Тренинги по самообороне для женщин проводят в Казахстане

Участниц учат понимать психологию насилия и распознавать опасные сигналы.

Сегодня, 17:02
АВТОР
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МКИ РК Сегодня, 17:02
Сегодня, 17:02
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Фото: МКИ РК

В рамках международной акции "16 активных дней против насилия" в Казахстане стартовали тренинги по самообороне для женщин, передаёт BaigeNews.kz.

Они организованы Министерством культуры и информации РК при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК и структуры "ООН-женщины" в Казахстане.

Первый тренинг прошел в Кызылорде. Участие в нём приняли 50 женщин. Эксперты работают по международной методике Empowerment through Self-Defense. Обучение проходит в интерактивном формате. В ходе тренинга участницы могут овладеть тактикой самообороны, научатся понимать психологию насилия, распознавать опасные сигналы.

Такие тренинги по самообороне также запланированы в Астане, Шымкенте, Туркестане и Косшы.

 

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