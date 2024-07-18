Тренинг по взаимодействию госслужащих со СМИ проведут в Астане

5 и 6 августа 2024 года министерство культуры и информации совместно с Академией государственного управления при Президенте РК, КФ "Медиа дамыту қоры" проведут обучающий курс "Эффективные коммуникации между государственными учреждениями и СМИ", передает BaigeNews.kz со ссылкой на МКИ РК.

"Программа разработана для сотрудников госучреждений по взаимодействию со СМИ, представителей пресс-служб госаппарата и акиматов.

Мероприятие направлено на повышение качества работы, обеспечение содержательного разъяснения законодательных и иных инициатив государства, достоверного и своевременного информирования населения через СМИ", - сообщили в министерстве.

В качестве спикеров выступят представители государственных органов, ведущие медиатренеры, специалисты в сфере стратегических и кризисных коммуникаций.