Джессике Кэмпбелл 31 год. Она начала играть в хоккей в детстве на одном льду с мальчиками. Четыре сезона девушка была нападающей в Корнеллском университете, а также профессионально выступала за Калгари в Канадской женской хоккейной лиге и Мальмё в Шведской женской хоккейной лиге. Она также играла за Канаду, завоевавшую серебряную медаль на женском чемпионате мира по хоккею с шайбой 2015 года.
Женщина впервые стала тренером клуба НХЛ
Сегодня, 03:29
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Сегодня, 03:29Сегодня, 03:29
96Фото: © Seattle Kraken
Джессика Кэмпбелл стала первой женщиной-тренером клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт лиги.
Специалист стала ассистентом главного тренера "Сиэтл Кракен" Дэна Байлсмы. Ранее они вместе работали в фарм-клубе команды.
"Я своими глазами увидел приверженность Джессики развитию игроков. Её способность устанавливать контракт с хоккеистами стала важным фактором при решении о найме", - заявил наставник.
После игровой карьеры Кэмпбелл начала работать тренером по катанию и навыкам. Во время пандемии COVID-19 она инструктировала группу ветеранов НХЛ в Келоуне, Британская Колумбия.