Женщина впервые стала тренером клуба НХЛ

Джессике Кэмпбелл 31 год. Она начала играть в хоккей в детстве на одном льду с мальчиками. Четыре сезона девушка была нападающей в Корнеллском университете, а также профессионально выступала за Калгари в Канадской женской хоккейной лиге и Мальмё в Шведской женской хоккейной лиге. Она также играла за Канаду, завоевавшую серебряную медаль на женском чемпионате мира по хоккею с шайбой 2015 года.