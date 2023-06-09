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  • Тренерам спортшкол в Казахстане будут доплачивать за квалификацию
BaigeNews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 09:40
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Сегодня, 09:40
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Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

Тренерам спортшкол в Казахстане будут доплачивать за квалификацию

Казахстанским тренерам-преподавателям в спортивных школах стали получать надбавки за квалификационную категорию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства культуры и спорта. 

По данным профильного ведомтсва, изменения коснулись профильных педагогов, тренеров-преподавателей специализированных отделений детско-юношеских спортивных школ, специализированных школ-интернатов-колледжей олимпийского резерва, школ-интернатов для одарённых в спорте детей. 

В частности, для квалификационной категории педагога-модератора предусмотрена надбавка в размере 30 процентов от должностного оклада, для педагога-эксперта — 35 процентов от должностного оклада, для педагога-исследователя – 40 прцентов и для квалификационной категории педагога-мастера — 50 процентов от должностного оклада.

"Развитие массового спорта и физической культуры в стране напрямую связано с подготовкой специалистов и повышению квалификации работников отрасли. Ежегодно около двух тысяч выпускников школ поступают в вузы по специальности "Физическая культура и спорт". На сегодня образовательные программы университетов были обновлены, и в них были добавлены новые дисциплины: "Спортивный менеджмент", "Спортивная психология", "Менеджмент здоровья", "Спортивное право", "Спортивная медицина", "Спортивная журналистика" и другие", — отметил вице-министр культуры и спорта Сарсен Куранбек.

Сегодня в стране работают более 66 тысяч специалистов сферы физической культуры и спорта. Около 42 процентов, или более 28 тысяч из них, находятся в сельской местности.

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Сегодня, 09:40
160
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