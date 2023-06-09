Тренерам спортшкол в Казахстане будут доплачивать за квалификацию

Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

Казахстанским тренерам-преподавателям в спортивных школах стали получать надбавки за квалификационную категорию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства культуры и спорта.

По данным профильного ведомтсва, изменения коснулись профильных педагогов, тренеров-преподавателей специализированных отделений детско-юношеских спортивных школ, специализированных школ-интернатов-колледжей олимпийского резерва, школ-интернатов для одарённых в спорте детей.

В частности, для квалификационной категории педагога-модератора предусмотрена надбавка в размере 30 процентов от должностного оклада, для педагога-эксперта — 35 процентов от должностного оклада, для педагога-исследователя – 40 прцентов и для квалификационной категории педагога-мастера — 50 процентов от должностного оклада.