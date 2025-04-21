Главный тренер юношеской сборной Казахстана по футболу Александр Кузнецов сообщил об уходе со своей должности. По его словам, это связано с сокращением поста, и он воспринял ситуацию спокойно, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня я прощаюсь с постом главного тренера юношеской сборной. Это была честь и огромная ответственность — представлять страну и работать с молодыми, амбициозными ребятами", — написал Кузнецов в Instagram.

Он подчеркнул, что не считает себя частью какой-либо группы и всегда был "человеком футбола". По словам тренера, за время его работы команда не только показала яркую игру, но и добилась впечатляющих результатов на международной арене.

Среди побед сборной под руководством Кузнецова — матчи с Турцией (1:0), Сербией (2:0), Венгрией (4:2), Россией (1:0), Уэльсом (3:2), Украиной (2:1) и другими соперниками.

Сборная также дважды выигрывала турниры УЕФА "Развитие", завоёвывала серебро на Мемориале Гранаткина, Slovenia Cup и других международных соревнованиях.

"Мы были в шаге от выхода в элитный раунд чемпионата Европы. Многие ребята дебютировали в молодёжной и основной сборной. Горжусь своими игроками, штабом и болельщиками. Я ухожу, но не прощаюсь. Если Родина снова позовёт — я вернусь", — написал тренер.

Александр Кузнецов возглавлял юношеские сборные Казахстана на протяжении нескольких лет и был активным участником создания единого блока сборных в 2023 году.

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