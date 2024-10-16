Тренера сборной Казахстана по футболу Черчесова оштрафовали за шутку о казахском языке

Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов сообщил о мерах, принятых в отношении главного тренера сборной Станислава Черчесова, из-за шутки наставника о казахском языке, прозвучавшей на пресс-конференции после игры с командой Словении в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее руководство Минтуризма и спорта потребовало от федерации предоставить официальные объяснения по видео, распространяемому в Сети. В ролике Черчесов предположительно допустил высказывания, оскорбляющие казахский язык. С тренером просили провести разъяснительную работу относительно необходимости уважительного отношения к государственному языку.

"Есть ошибки, мы только вчера об этом говорили с журналистами. Юмор Черчесова, конечно, выходит за рамки. Я лично переговорил с ним, объяснил актуальность и приоритет государственного языка. Мы провели с ним беседу, работу. Ему выставлен штраф", - сказал Барменкулов.

Президент Казахстанской федерации футбола также ответил на вопросы об инфраструктуре стадионов в Казахстане.

"Касательно стадионов, логистики, мы вместе с коллегами из министерства урегулировали вопрос. Здесь никаких проблем нет. Сейчас в Алматы, на последних играх вы видели, в течение 15-20 минут все болельщики могли пройти и занять свои места. Скопления сейчас нет. Этот вопрос мы уже решили", - сказал Барменкулов.

Ранее Адлет Барменкулов дал эксклюзивное интервью BaigeNews.kz. Он рассказал о том, как принималось решение о назначении Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана, как отмена лимита на легионеров повлияет на чемпионат Казахстана, а также о проектах, которые федерация будет реализовывать для развития женского футбола.