Тренера сборной Казахстана по футболу Черчесова оштрафовали за шутку о казахском языке
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Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов сообщил о мерах, принятых в отношении главного тренера сборной Станислава Черчесова, из-за шутки наставника о казахском языке, прозвучавшей на пресс-конференции после игры с командой Словении в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
Ранее руководство Минтуризма и спорта потребовало от федерации предоставить официальные объяснения по видео, распространяемому в Сети. В ролике Черчесов предположительно допустил высказывания, оскорбляющие казахский язык. С тренером просили провести разъяснительную работу относительно необходимости уважительного отношения к государственному языку.
"Есть ошибки, мы только вчера об этом говорили с журналистами. Юмор Черчесова, конечно, выходит за рамки. Я лично переговорил с ним, объяснил актуальность и приоритет государственного языка. Мы провели с ним беседу, работу. Ему выставлен штраф", - сказал Барменкулов.
Президент Казахстанской федерации футбола также ответил на вопросы об инфраструктуре стадионов в Казахстане.
"Касательно стадионов, логистики, мы вместе с коллегами из министерства урегулировали вопрос. Здесь никаких проблем нет. Сейчас в Алматы, на последних играх вы видели, в течение 15-20 минут все болельщики могли пройти и занять свои места. Скопления сейчас нет. Этот вопрос мы уже решили", - сказал Барменкулов.
Ранее Адлет Барменкулов дал эксклюзивное интервью BaigeNews.kz. Он рассказал о том, как принималось решение о назначении Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана, как отмена лимита на легионеров повлияет на чемпионат Казахстана, а также о проектах, которые федерация будет реализовывать для развития женского футбола.
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