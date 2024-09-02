Тренера подозревают в развращении девочки в Павлодаре
Сегодня, 19:28
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Сегодня, 19:28Сегодня, 19:28
77Фото: baigenews.kz
Футбольного тренера в Павлодаре подозревают в приставании к 10 летней дёвочке, передаёт BaigeNews.kz.
Информация об этом появилась в соцсетях. В ней говорилось, что мужчина якобы трогал девочку и заставлял гладить его.
В полиции подтвердили, что мужчина задержан.
"По подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворён в ИВС УП Павлодара", - сообщили в департаменте полиции.
Там уточнили, что ход расследования находится на контроле у руководства ДП области.
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