Тренера подозревают в развращении девочки в Павлодаре

Футбольного тренера в Павлодаре подозревают в приставании к 10 летней дёвочке, передаёт BaigeNews.kz.

Информация об этом появилась в соцсетях. В ней говорилось, что мужчина якобы трогал девочку и заставлял гладить его.

В полиции подтвердили, что мужчина задержан.

"По подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворён в ИВС УП Павлодара", - сообщили в департаменте полиции.

Там уточнили, что ход расследования находится на контроле у руководства ДП области.