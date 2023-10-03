Тренера подозревают в домогательствах к школьнице в Аксу

13-летняя девочка пожаловалась на приставания тренера по дзюдо в Павлодарской области. В полиции завели уголовное дело, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Девочка не сразу рассказала о случившемся, но в итоге решила довериться бабушке. Все произошло в марте, заявление в полицию было написано в апреле. Большой спорт девочка оставила.

"Лапал ее, хватал за грудь, лез под нижнее бельё. Дошло до того, что 15 марта, трагедия случилась. Тренировки у нас занимают время с шести до восьми, я знаю прекрасно, когда ребёнок должен появиться дома, она в это время не появляется. У меня уже паника, я начинаю звонить, телефоны молчат", - рассказала бабушка Ботагоз Рамазанова журналисту Irbistv.kz.

Женщина решила придать ситуацию огласке из-за того, что дело не двигается с мёртвой точки.

После того, как женщина дала интервью местному телеканалу, на ситуацию отреагировали в спортшколе, где проходили тренировки по дзюдо. В ДЮСШ №2 заявили, что преподаватель у них больше не работает - уволился по собственному желанию, а уголовное дело якобы прекращено.

"Данный тренер-преподаватель не работает в спортивной школе города Аксу, уволен по собственному желанию. По постановлению департамента полиции Павлодарской области "уголовное дело в отношении вышеуказанного тренера производством прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава преступления", - сообщили в ДЮСШ № 2.

В департаменте полиции информацию о прекращении дела опровергли.

"Досудебное расследование ещё ведется", - уточнили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Расследование ведут по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении несовершеннолетней педагогом". Если вина тренера будет доказана, ему может грозить до 20 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать определённые должности.