Тренера по карате подозревают в избиении детей в детсаду в Алматинской области

Фото: almaty.tv

В Есике тренера по карате, занимавшегося с малышами в детском саду, заподозрили в избиении воспитанников. Начато расследование уголовного дела, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Алматы".

Инцидент произошел в спортзале одного из государственных садиков. Тренер хотел приструнить непослушных детей, но переборщил, и использовал запрещенный удар ногой и отцовский подзатыльник.

Родители воспитанников детсада считают поведение сэнсэя недопустимым и требуют его наказать.

"Как он мог распускать руки? Даже мы, родные родители, не бьём наших детей, какое он право имеет? Он же понимает, с кем работает, дети бывают непоседливыми. Нельзя так делать", - возмутилась родительница Жулдыз Сагатбекова.

Не оценило метод воспитания и руководство садика.

"Он работал у нас с января. Мы были в шоке, когда увидели по камерам, как он обращается с детьми. Когда он устраивался на работу, принёс все справки с наркологии и психдиспансера. То есть, он адекватный человек. Фархат - заслуженный спортсмен района. Не знаем, что на него нашло. Состояние детей хорошее. Никаких ссадин и синяков нет", - сообщила воспитатель Айжан Тубекбаева.

Нашлись и те, кто вступился за тренера.

"Считаю, его обвиняют напрасно. Я сама с восьми лет обучаюсь у него. Выигрывала республиканские конкурсы по карате. Да, иногда он жестокий, но справедливый. Фархат агай учит нас дисциплине. Родители же знали, куда отдавали детей. Это спорт и такое бывает", - отметила жительница Есика Карлыгаш Юсупова.

Тренер уже уволился из детсада по собственному желанию. Журналистам он сказал, что очень раскаивается в содеянном.

"Приношу свои извинения детям и их родителям. Всем, кого обидел. Я просто разнимал детей. Я неоднократно просил их успокоиться, а они дрались между собой. Сильный бил слабого. Вот я и растаскал их. Но умысла навредить им у меня не было", - признался тренер Фархат Мусабеков.

Несмотря на раскаяния в полиции завели уголовное дело. Инцидент находится на особом контроле у прокуроров.

"Управлением полиции Енбекшиказахского района начато досудебное расследование по статье 140 части 2 УК РК. В отношении воспитателя, совершившего данное деяние. Данной статьей уголовного кодекса предусмотрен административный штраф в размере 160 МРП, а также исправительные работы до 160 часов", - сообщил зампрокурора Енбекшиказахского района Айдос Жумабаев.

В детский сад, где и произошёл инцидент, прокуроры планируют наведаться с проверкой.