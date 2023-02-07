Тренер сурдлимпийца Канафина в восьмой раз выиграл суд у Минспорта

7 февраля Специализированный межрайонный административный суд Астаны рассмотрел дело по иску тренера чемпиона Сурдлимпийских игр Еркебулана Канафина Сергея Дмитренко к Минспорта о признании незаконными действий об отказе в выплате денежного поощрения, передаёт BaigeNews.kz.

Дмитренко является первым и личным тренером спортсмена Еркебулана Канафина, который на международных соревнованиях в Бразилии по сурдодзюдо 5 мая 2022 года выиграл золотую медаль.

"В сентябре 2022 года Сергей Дмитренко обратился в Комитет по делам спорта и физической культуры министерства культуры и спорта РК, а затем и в министерство культуры и спорта о выплате ему соответствующего денежного поощрения в связи с победой его ученика. Государственными органами в удовлетворении заявления тренера было отказано", - говорится в сообщении.

Победа спортсмена Канафина признана Международным комитетом спорта для глухих, соответственно, как первый и личный тренер чемпиона, истец вправе получить денежное поощрение.

Аккредитованных спортивных федераций по сурдодзюдо в Республике Казахстан не имеется, в связи с чем он самостоятельно обратился в уполномоченный орган за выплатой поощрения.

"Административным судом иск тренера удовлетворен. Правилами выплаты денежных поощрений чемпионам и призерам международных спортивных соревнований, тренерам и членам сборных команд РК по видам спорта (национальных сборных команд по видам спорта) и их возврата предусмотрено право тренера, принявшего участие в подготовке чемпиона и призера международных спортивных соревнований, на получение соответствующего денежного поощрения", - добавили в сообщении.

Дмитренко осуществлял подготовку спортсмена Канафина к соревнованиям по сурдодзюдо, его многолетний опыт работы и тренерство подтверждаются трудовой книжкой, различными справками и приказами нескольких спортивных школ, клуба дзюдо. Сурдодзюдоист является признанным на международном уровне чемпионом по сурдодзюдо, его потеря слуха подтверждается соответствующими аудиограммами, которые пройдены в городе Алматы и Бразилии перед соревнованиями.

В результате самостоятельное обращение Дмитренко в уполномоченный орган признано обоснованным. Решение не вступило в законную силу.

Напомним, дзюдоист Еркебулан Канафин 4 мая прошлого года завоевал золотую медаль среди спортсменов с нарушением слуха. Комитет спорта МКС посчитал, что спортсмен выиграл нечестно, так как является абсолютно здоровым и отказал ему в выплате денежного вознаграждения в $250 тысяч.

30 ноября суд признал незаконным решение об отказе в выплате Канафину денежного поощрения за золотую медаль прошедших Игр. Тогда же спортсмен заявил, что продолжит защищать свою репутацию в правовом поле.